BFC Dynamo erreicht Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Der BFC Dynamo strebt nach 31 Jahren die Rückkehr in den bezahlten Fußball an. Am 36. Spieltag der Regionalliga Nordost sicherte sich der ehemalige Serienmeister der DDR-Oberliga mit einem 1:1 (1:0)-Remis bei Union Fürstenwalde vorzeitig den Meistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur dritten Liga gegen den Meister der Regionalliga Nord.

Berlin - Dort kann der VfB Oldenburg am Wochenende ebenfalls vorzeitig die Meisterschaft perfekt machen.

Vor über 2000 Fans im Friesenstadion hatte Andor Bolyki die Gäste nach 33 Minuten in Führung gebracht. Valentin Rode erzielte zehn Minuten vor dem Ende den Ausgleich.

Für den BFC Dynamo wäre der Aufstieg die erste Teilnahme im gesamtdeutschen Profi-Fußball, da die Berliner sich in der letzten Saison der DDR-Oberliga nicht für die erste und zweite Liga qualifizieren konnten.

Am 28. Mai hat zunächst der BFC Dynamo Heimrecht gegen den Titelträger der Regionalliga Nord. Am 4. Juni findet das Rückspiel statt. Anstoß- und Übertragungszeiten stehen dagegen noch nicht fest. dpa