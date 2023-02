BHC-Herren verlieren Hockey-Halbfinale gegen Alster

Eine Strafecken-Rausgabe beim Hallen-Hockey. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Die Herren des Berliner HC haben den dritten Finaleinzug in Serie verpasst. Der Sieger der 1. Bundesliga Ost verlor am Samstag das Halbfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt/Main mit 6:7 (1:2) gegen den Club an der Alster. Die Entscheidung markierte Tom Stroink (60. Minute) 39 Sekunden vor dem Ende.

Frankfurt/Main - Zuvor hatte es einen offenen Schlagabtausch mit wechselnden Führungen gegeben, bei dem BHC-Toptorschütze Liam Holdermann mit vier Treffern herausragte. Holdermann (58.) hatte kurz vor Schluss noch das 6:5 für den BHC erzielt, doch der Nord-Zweite drehte die Partie mit sechs Feldspielern ohne Torwart. Für den in dieser Saison noch ungeschlagenen Ost-Meister war es die erste Niederlage. dpa