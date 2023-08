Bis 2026: Hertha verpflichtet Defensivspezialisten Karbownik

Düsseldorfs Michal Karbownik führt den Ball. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich mit Michał Karbownik verstärkt. Der 22-jährige Pole wechselt vom englischen Premier-Ligisten Brighton & Hove Albion und unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie der Verein am Dienstag mitteilte. „Michał ist flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten nicht nur auf beiden Seiten in der Außenverteidigung unter Beweis gestellt, sondern auch im Mittelfeld überzeugt“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber, „er kennt die Liga und hat auch schon für die polnische Nationalmannschaft gespielt.“

Berlin - Über die Ablösemodalitäten wurden wie üblich keine Angaben gemacht.

Der 1,76 Meter große Profi war in der abgelaufenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, für die er in 26 Spielen einen Treffer erzielte und fünf Tore vorbereitet hatte. Der viermalige Nationalspieler begann seine Profilaufbahn bei Legia Warschau und gab im August 2019 sein Profidebüt. Ein Jahr später verpflichtete Brighton & Hove Albion den defensiven Spieler, der neben Düsseldorf auch zu Olympiakos Piräus nach Griechenland verliehen worden war. dpa