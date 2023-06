Blindenverband vergibt sechs Hörfilmpreise

Albrecht Schuch als Stanislaus Katczinsky in einer Szene des Films „Im Westen nichts Neues“. © Reiner Bajo/Netflix/dpa

Nach zahlreichen Oscars für die Neuverfilmung ist Erich Maria Remarques Romanstoff „Im Westen nichts Neues“ nun auch mit einem Hörfilmpreis ausgezeichnet worden. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband vergab am Dienstag den Deutschen Hörfilmpreis 2023. Produktionen in sechs Kategorien wurden in Berlin ausgezeichnet. Insgesamt waren 21 Produktionen für den seit 2002 vergebenen, undotierten Preis nominiert.

Berlin - Das Antikriegs-Drama „Im Westen nichts Neues“ überzeugte die Jury in der erstmals vergebenen Kategorie „Spielfilm - TV/Mediatheken /Streaming“. In der Kategorie „Spielfilm - Kino“ ging die als ADele bezeichnete Trophäe für die beste Audiodeskription an das in Ostberlin spielende Coming-of-Age-Drama „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ von Regisseurin Aelrun Goette.

Die neue Kategorie „Serie“ erlebte „Gestern waren wir noch Kinder“ von Regisseurin Nina Wolfrum als Siegerin. Die neu aufgelegte Kinder-Serie „Die Schlümpfe“ konnte in der Kategorie „Kinder- und Jugendfilm“ überzeugen. Béla Tarrs Schwarzweiß-Film „Die Werckmeisterschen Harmonien“ setzte sich in der Kategorie „Filmerbe“ durch. Den Publikumspreis sicherte sich die Kinderfilm-Produktion „Racko - Ein Hund für alle Fälle“. In der Kategorie „Dokumentation“ verzichtete die Jury in diesem Jahr auf eine Auszeichnung.

Hörfilme ermöglichen blinden und sehbehinderten Menschen nach Angaben des Verbandes, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Diese Filme sind mit einer Audiodeskription versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Die Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. dpa