Boateng verteidigt Niederlechner nach Handy-Blick

Teilen

Kevin-Prince Boateng. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Eine Sache wollte Kevin-Prince Boateng loswerden. „Ich möchte eine Sache kurz sagen, weil ich gehört habe, dass es gerade einen Shitstorm gibt gegen Niederlechner, weil er auf der Bank saß und am Telefon war“, sagte der Hertha-Profi nach dem 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim im ZDF-Sportstudio.

Hoffenheim - In der 58. Minute hatten TV-Kameras eingefangen, wie der in der Halbzeit ausgewechselte Hertha-Stürmer Florian Niederlechner (32) auf der Ersatz-Bank auf sein Handy-Display schaute. „Er war am Telefon, um zu schauen, wie die Tabelle steht. Da möchte ich bitte, dass der junge Mann in Ruhe gelassen wird. Denn wenn Du im Abstiegskampf bist, dann guckst du mal, wie die Tabelle ist“, sagte der 36-Jährige.Niederlechner selbst erklärte in den sozialen Medien: „Liebe Hertha-Fans, Absolut unglückliche Szene. Aber ich habe nur mit meinen Mitspielern die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt!!! Mehr nicht!! Ich will einfach nur den Klassenerhalt!“ Die Hertha ist Tabellen-16. dpa