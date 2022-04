Bobic: Kannst froh sein, wenn du ein eigenes Stadion hast

Teilen

Herthas Manager Fredi Bobic sitzt im Stadion auf der Bank. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat angedeutet, dass der Verein in den Verhandlungen über ein neues Stadion auch bei Plänen für eine geringere Kapazität gesprächsbereit sei. „Wenn du ein eigenes Stadion hast, kannst du froh sein“, sagte Bobic am Freitag in Berlin auf die Frage, ob Hertha auch etwa eine Kapazität von 45.000 Zuschauern und Zuschauerinnen akzeptieren würde.

Berlin - In der umstrittenen Standort-Frage für das neue Stadion gab es zuletzt eine Annäherung zwischen Hertha und dem Senat. Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) schlug am Donnerstag einen Bau auf einem Areal nördlich des Maifeldes vor. Dazu äußerte sich auch der Verein positiv. Einem Bericht des RBB nach schlägt Spranger jedoch ein kleineres Stadion vor, als Hertha bislang geplant hatte.

Der Austausch mit dem Senat habe „sehr konstruktive, fruchtbare Gespräche“ gebracht, sagte Bobic. Es sei „normal, dass da mal ein Luftballon aufsteigt“, sagte er über die publik gewordenen Pläne. Auf dem Areal, das jetzt für den Bau ins Auge gefasst wird, soll ein Reitverein sitzen. Für ein Gespräch mit dem Verein sei es noch zu früh, sagte Bobic, doch „niemandem wird etwas weggenommen.“ Der 50-Jährige sagte weiter: „Wir wollen ein eigenes Stadion. Das ist uns sehr wichtig und unseren Anhängern auch. Aber das liegt noch in der Zukunft.“ dpa