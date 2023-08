Bogen-Mannschaft der Frauen qualifiziert sich für Olympia

Teilen

In Berlin finden derzeit die Bogenschießen-Weltmeisterschaften statt. © David Inderlied/dpa

Die deutsche Recurve-Frauenmannschaft hat sich einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. Charline Schwarz (Feucht), Michelle Kroppen (Berlin) und Katharina Bauer (Raubling) besiegten am Mittwoch bei den Bogen-Weltmeisterschaften in Berlin im entscheidenden Viertelfinalmatch die USA mit 5:3-Satzpunkten. Damit werden auch drei deutsche Frauen in Paris im Einzelwettbewerb antreten dürfen.

Berlin - Eine große Enttäuschung hingegen gab es bei den Männern. Florian Unruh, Maximilian Weckmüller (beide Berlin) und Moritz Wieser (Trostberg) unterlagen Indonesien bereits im Achtelfinale mit 3:5. Damit wird die Mannschaft versuchen müssen, eine der Qualifikationsmöglichkeiten im nächsten Jahr zu nutzen. Florian Unruh hatte durch seinen Sieg bei den European Games bereits einen Olympia-Start sicher.

Das deutsche Recurve-Mixed mit den Berlinern Michelle Kroppen und Florian Unruh schießt am Freitag um Gold gegen Südkorea. Das Duo erkämpfte sich den Finaleinzug gegen Taiwan, als es nach dem 5:5 ein 18:18 im Stechen gab, aber der beste Pfeil, jener von Unruh, bei seiner Zehn am nächsten zum Scheibenzentrum lag. dpa