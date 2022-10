BR Volleys bezwingen Friedrichshafen mit 3:1

Volleyball-Spielbälle liegen auf einem Haufen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Berlin Volleys haben am 2. Spieltag der Volleyball-Bundesliga gleich mal ein Achtungszeichen gesetzt. Gegen den Erzrivalen VfB Friedrichshafen gewann der amtierende deutsche Meister am Sonntag mit 3:1 (24:26, 30:28, 25:16, 25:22). Den 5238 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle boten beide Mannschaften ein echtes Spitzenspiel mit zum Teil spektakulären Aktionen in Angriff und Abwehr.

Berlin - Herausragender Akteur bei den Berlinern war der Tscheche Marek Sotola auf der Diagonalposition.

Beide Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe. Bei einer 14:11-Führung schienen die BR Volleys auf gutem Weg, den ersten Satz zu gewinnen. Abschütteln ließen sich die Friedrichshafener aber nicht, auch weil Hauptschiedsrichter Robert Ließ in drei strittigen Szenen zu ihren Gunsten entschied. Am Ende wehrten die Gastgeber zwar noch zwei Satzbälle des VfB ab, aber den dritten nutzte der Argentinier Luciano Vicentin mit einem Ass zum 26:24.

Dramatisch verlief der zweite Durchgang. Da lagen die Volleys 18:14 vorne, brachen aber wieder vorübergehend ein. Am Ende wehrten sie gleich fünf Satzbälle des VfB ab, um dann ihrerseits den zweiten zu verwandeln. Beflügelt davon, schienen die BR Volleys danach auf Siegeskurs. Insbesondere die Aufschläge von Ruben Schott stellten das Team von Bodensee vor enorme Annahmeprobleme. Im vierten Abschnitt bescherte eine Rote Karte gegen VfB-Libero Nikola Pekovic den Volleys den 15. Punkt zum 15:11. Anton Behme beendete die Partie schließlich mit dem zweiten Matchball. dpa