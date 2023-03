BR Volleys haben Platz eins sicher

Berlins Timothée Carle (M) jubelt mit Mannschaftskollegen über einen Punktgewinn. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Die Berlin Volleys ziehen als Tabellenerster der Volleyball-Bundesliga in die am 25. März beginnenden Play-offs ein. Der Titelverteidiger ist nach dem eigenen 3:1-Erfolg bei den Powervolleys Düren am Freitag und der überraschenden 1:3-Heimniederlage des bisherigen Verfolgers VfB Friedrichshafen gegen die SVG Lüneburg zwei Spieltage vor Ende der Zwischenrunde nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen.

Berlin - Die Volleys haben aktuell 17 Punkte auf dem Konto. Ihnen folgt als neuer Tabellenzweiter die SVG Lüneburg mit zehn Punkten, Friedrichshafen ist Dritter mit neun Zählern. Vor Beginn der Play-offs treten die Berliner noch gegen Lüneburg daheim und auswärts beim VfB Friedrichshafen an.

Platz eins versetzt die BR Volleys in die günstige Lage, Entscheidungsspiele in den jeweiligen Play-off-Serien stets vor heimischem Publikum austragen zu können. Nach derzeitigem Stand wäre der Tabellenachte TSV Haching München im Viertelfinale der Gegner der Berliner. dpa