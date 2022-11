BR Volleys in der Königsklasse gleich unter Druck

Teilen

Kaweh Niroomand verfolgt eine Pressekonferenz. © Rainer Jensen/dpa/Archivbild

Beim Start in die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League stehen die Berlin Volleys gleich gehörig unter Druck. „Wir spielen zu Hause gegen einen Qualifikanten. Da müssen wir gewinnen“, fordert Geschäftsführer Kaweh Niroomand vor der Partie des deutschen Meisters gegen Bulgariens Champion Hebar Pazardzhik am Dienstag (19.30 Uhr). Die beiden anderen Gruppengegner, der türkische Vizemeister Halkbank Ankara sowie Polens Vertreter Warta Zawiercie, gelten als wesentlich größeres Kaliber.

Berlin - Nur die Erstplatzierten aus den fünf Vorrundengruppen kommen direkt weiter. Die Gruppenzweiten ermitteln zusammen mit dem besten Gruppendritten im Playoff-Modus die drei weiteren Teilnehmer für das Viertelfinale.

Die BR Volleys bangen für das Spiel gegen die Bulgaren noch um den Einsatz von Nationalspieler Ruben Schott, den eine Reizung im Knie plagt. „Da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir müssen verhindern, dass aus der Verletzung eine langwierige Geschichte wird“, sagt Niroomand. Der 69-Jährige ist überzeugt: „In Antti Ronkainen und Cody Kessel haben wir guten Ersatz.“

Die Berliner haben alle sechs Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen und dabei erst drei Sätze abgeben müssen. Diese Erfolgsbilanz wird sie indes nicht dazu verleiten, das Team aus Pazardzhik mit dem deutschen Nationalspieler Simon Hirsch auf die leichte Schulter zu nehmen. „Die Bulgaren gehören gewiss nicht zu den Topteams in Europa, aber sie haben viele erfahrene Leute in ihren Reihen und durch die Qualifikationsspiele für die Champions League bereits einige Wettkampfpraxis auf europäischer Ebene gesammelt“, sagt Niroomand, „wir müssen diese Aufgabe mit der höchstmöglichen Ernsthaftigkeit angehen.“ dpa