BR Volleys: „Jetzt kommt das Sahnehäubchen“

Kaweh Niroomand spricht. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Ohne großen Druck gehen die Berlin Volleys ins Viertelfinal-Hinspiel der Volleyball-Champions-League gegen Italiens Starensemble Sir Sicoma Monini Perugia am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle. „Wir sind unter den besten acht Teams in Europa. Damit haben wir sportlich in der Champions League unser Saisonziel schon erreicht“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin - Er fügt an: „Was jetzt kommt, ist das Sahnehäubchen.“

Das Rückspiel findet eine Woche später in Perugia statt. Die BR Volleys gehen in die beiden Partien gegen den amtierenden Clubweltmeister als krasser Außenseiter. „Die müssen, wir können“, beschreibt Niroomand die Rollenverteilung. An Engagement wird es den BR Volleys gewiss nicht fehlen. „Es muss für jeden Spieler von uns doch eine Freude sein, gegen einen solchen Gegner antreten zu dürfen und das, ohne sich reell als Favorit zu fühlen“, meint Niroomand.

In dieser Saison haben die Berliner in der Königsklasse schon mehrfach für Aufsehen gesorgt, so zum Beispiel in der Gruppenphase mit zwei Siegen gegen den polnischen Spitzenclub Warta Zawiercie (3:1, 3:0) sowie bei der Viertelfinal-Qualifikation gegen Ziraat Bank Ankara (3:2).

„Unser Team ist gut drauf. Gegen Perugia müssen wir ordentlich Gas geben, gerade im Aufschlag“, fordert Außenangreifer Cody Kessel. Mit über 6000 Zuschauern rechnen die BR Volleys. Denen verspricht Kessel: „Wir wollen alles geben.“ Dass das Starensemble aus Perugia nicht unverwundbar ist, zeigte sich unlängst im italienischen Pokal. Da kassierte die Mannschaft um ihren Starangreifer Wilfredo Leon (29), den Experten für den derzeit besten Volleyballspieler der Welt halten, gegen Piacenza mit 0:3 ihre erste Saisonniederlage überhaupt. Perugias Trainer Andrea Anastasi warnt auch vor den BR Volleys. „Es wird ein schwieriges Spiel. Wir werden hart arbeiten müssen“, sagt er. dpa