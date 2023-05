BR Volleys können erneut Volleyball-Meister werden

Teilen

Berlins Spieler Satoshi Tsuiki (l-r), Timothee Carle, Marek Sotola und Ruben Schott jubeln nach dem Spiel. © Tom Weller/dpa

Die BR Volleys können am Samstag (20.00 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen erneut deutscher Meister im Volleyball werden. Nach dem 3:0-Sieg im zweiten Playoff-Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen am Donnerstag führen die Hauptstädter in der Serie Best of Five nun mit 2:0. Ein erneuter Sieg würde die Berliner zum siebten Mal in Folge zum Meister machen.

Berlin - Im vergangenen Jahr hatte Friedrichshafen im Finale schon mit 2:0 gegen die Volleys geführt, am Ende aber noch den Titel an die Berliner verloren. Die BR Volleys und der VfB Friedrichshafen stehen sich bereits zum zehnten Mal in Folge im Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gegenüber. dpa