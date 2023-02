Brand in Berliner Pflegeheim: Seniorin in Klinik gestorben

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Nach einem Brand in einem Berliner Pflegeheim ist eine Seniorin im Krankenhaus an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben. Die 85-Jährige sei am Dienstagnachmittag in der Klinik gestorben, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in einem Pflegeheim in Berlin-Hakenfelde im Zimmer einer 78-jährigen Bewohnerin ausgebrochen. Bei dem Brand am Maselakepark waren insgesamt sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Berlin - Zunächst hieß es, der Brand sei möglicherweise durch eine Zigarette verursacht worden. Am Mittwoch konnte das eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht bestätigen. dpa