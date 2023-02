Brand in Pflegeeinrichtung: 100 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Hakenfelde im Einsatz. Laut erster Presseinformation seien 100 Einsatzkräfte vor Ort oder auf der Anfahrt - unter anderem, weil es viele Verletzte geben könnte. Bei Twitter schrieb die Feuerwehr, dass es in einer Pflegeeinrichtung in der Straße Am Maselakepark brenne.