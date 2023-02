Brand in Seniorenheim: Ein Mensch lebensgefährlich verletzt

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Wedding ist am Montag mindestens ein Mensch lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Abend. Genaue Angaben lagen zunächst nicht vor - möglicherweise habe es noch einen weiteren Verletzten gegeben, hieß es. Angaben zum Geschlecht lagen nicht vor.

Berlin - Der Einsatz in der Edinburger Straße habe sich gegen 18.00 Uhr ereignet. Laut Feuerwehr war er gegen 20.00 Uhr fast abgeschlossen. dpa