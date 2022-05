Brandanschläge auf Autos: Prozess gegen 39-Jährigen beginnt

Teilen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. © David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Nach Brandanschlägen auf Autos in Berlin-Kreuzberg hat der Prozess gegen einen einschlägig vorbestraften Mann begonnen. Der 39-Jährige, der der linken Szene zugeordnet wird, soll im Oktober und November 2021 mehrfach Brandsätze auf Reifen geparkter Fahrzeuge platziert und angezündet haben. Zwei Autos seien schwer beschädigt worden. Insgesamt sieben Fälle werden dem Angeklagten zur Last gelegt, wobei es in fünf Fällen bei einem Versuch geblieben sei.

Berlin - Ob sich der 39-Jährige zu den Vorwürfen äußern wird, blieb am Freitag zu Prozessbeginn am Berliner Landgericht zunächst offen.

Der Mann, der im Jahr 2011 wegen Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, wurde vor fünf Monaten festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Neben mutmaßlichen Taten im Herbst 2021 wird ihm vorgeworfen, im März vorigen Jahres versucht zu haben, einen Baukran in Brand zu setzen. Er soll eine mit Räucherstäbchen versehene Brandvorrichtung auf dem Drehkranz eines Krans abgelegt haben. Zu einem Brand sei es allerdings nicht gekommen.

Für den Prozess wegen Brandstiftung, versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung sind sechs weitere Tage bis zum 8. Juni geplant. dpa