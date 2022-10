Brassens-Festival mit elf Konzerten

Freunde des französischen Chansons kommen von Donnerstag (20.10.) an wieder auf ihre Kosten. Mit insgesamt elf Konzerten an fünf Tagen lässt der Verein Brassens in Basdorf die französische Chanson-Legende Georges Brassens (1921-1981) hochleben. Gesungen und gespielt wird außer im Wandlitzer Ortsteil Basdorf und der unmittelbaren Umgebung auch in Berlin und im polnischen Zaton Dolna.

Wandlitz - Das Basdorfer Brassens-Festival gibt es seit 2004. Es erinnert daran, dass Brassens als junger Mann während des Zweiten Weltkriegs von 1943 bis 1944 in Basdorf Zwangsarbeit leisten musste.

Die meisten Teilnehmer sind Berufsmusiker. Außer aus Frankreich und Deutschland kommen sie aus Belgien, Polen, Kanada (Québec), Chile, Israel und Syrien, und sie singen Brassens in verschiedenen Sprachen. Das international ausgezeichnete Festival versteht sich auch als Fest der Völkerverständigung. Am Samstag (22. Oktober) wird der 101. Geburtstag des Namensgebers gefeiert. dpa