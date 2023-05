Brisante Hertha-Mitgliederversammlung eröffnet

Herthas Präsident Kay Bernstein (l) und Thomas E. Herrich (r), Geschäftsführer des Vereins, vor dem Spiel. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Mit zehn Minuten Verspätung hat Präsident Kay Bernstein am Sonntag mit einem Begrüßungswort die Mitgliederversammlung von Fußball-Bundesligist Hertha BSC eröffnet. Den Tabellenletzten erwartet in der Berliner Messehalle 19 am Sonntag eine emotionale Versammlung, bei der zu Beginn rund 1500 Mitglieder anwesend waren.

Berlin – „Wir haben alle Zeit der Welt und die Halle für den ganzen Tag gebucht“, sagte Präsident Bernstein, der um sachliche Diskussionen bat. Hertha befindet sich in finanziell prekärer Lage und hat die Lizenz für die erste und zweite Liga noch nicht sicher.

Auf kritische Fragen muss sich Bernstein auch angesichts des Millionen-Deals mit dem neuen Investor 777 Partners einstellen. Dieser wird von der DFL dem Vernehmen nach noch auf die Vereinbarkeit mit der 50+1-Regel geprüft. Sportlich ist die Situation in der Fußball-Bundesliga fast aussichtslos. Nur mit zwei Siegen gegen den VfL Bochum und den VfL Wolfsburg kann der Abstieg an den letzten beiden Spieltage möglicherweise noch vermieden werden.

Trotz der kritischen sportlichen Situation und der finanziellen Schieflage gab es vor den Messehallen am Funkturm keine Fan-Aktionen. Auch Spruchbänder oder Banner hatten die Mitglieder nicht mitgebracht.

Zudem bedachten die anwesenden Mitglieder die sportliche Führung um Benjamin Weber und Andreas Neuendorf sowie Trainer Pal Dardai mit einem freundlichen Applaus. Allerdings werden angesichts der Lage viele kritische Nachfragen erwartet. Zu Beginn wird über einen Antrag abgestimmt, ob die anwesenden Journalisten ausgeschlossen werden. dpa