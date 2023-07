Bündnis für Ausbildung soll im August starten

Berlins Betriebe können Ausbildungsplätze oft nicht besetzen. Gleichzeitig gehen viele Jugendliche leer aus. Das Problem will der Senat nun mit einer neuen gemeinsamen Anstrengung angehen.

Berlin - Jedes Jahr scheitern viele Jugendliche in Berlin bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Gleichzeitig können Betriebe ihre Stellen oft nicht besetzen - und die Klagen über den Fachkräftemangel werden immer lauter. Wenn es gut läuft, könnte das vom Senat angekündigte Bündnis für Ausbildung zur Lösung dieser Probleme beitragen. Es soll Ende August starten, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und Sozial- und Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (beide SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung bekanntgaben. Erklärtes Ziel der schwarz-roten Landesregierung ist, die Zahl der Ausbildungsplätze in Berlin dauerhaft deutlich zu erhöhen.

Sie soll bis Ende April 2025 um 2000 steigen. Klappt das nicht, droht Betrieben, die nicht ausbilden, eine Ausbildungsumlage. „Leider ist es in Berlin so, dass viele junge Menschen unversorgt bleiben“, sagte Kiziltepe. „Das waren im letzten Jahr 3135 Menschen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.“ Details etwa zur Höhe der Umlage soll das Bündnis erst noch klären, das sich dreimal im Jahr treffen soll, wie Kiziltepe ankündigte. Unklar ist auch die Ausgangszahl, die zugrundegelegt werden soll, wenn es darum geht, festzustellen, ob tatsächlich 2000 Plätze zusätzlich geschaffen wurden.

In Berlin bilden jedenfalls nur etwa 10 Prozent der Betriebe aus, sagte Kiziltepe. „Im Bundesdurchschnitt sind das 20 Prozent.“ Im Koalitionsvertrag sei deshalb festgehalten, dass eine Ausbildungsplatzumlage eingeführt werde, wenn die angepeilte Zahl zusätzlicher Plätze nicht erreicht werde. „Diese Umlage ist eine faire Maßnahme, um damit auch die Betriebe zu unterstützen, die ausbilden.“

Die Ausbildungsplatzumlage war in den Koalitionsverhandlungen eine Forderung der SPD, auf die sich die CDU eingelassen hat. Aus der Berliner Wirtschaft kam dagegen immer wieder der Hinweis, viele Ausbildungsplätze könnten gar nicht besetzt werden, oft seien Ausbildungsplatzsuchende wegen mangelnder Schulbildung nicht qualifiziert genug. Deutliche Kritik an der in Aussicht gestellten Ausbildungsplatzumlage übte mehrfach die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Zustimmung für die Pläne gab es dagegen von Gewerkschaftsseite.

Kritik, es gebe einfach nicht genügend qualifizierte Jugendliche, wies Giffey ausdrücklich zurück: Die Geschichte, das seien alles unfähige, junge Leute, die gar nicht ausbildungsfähig seien, stimme einfach nicht. Es sei aber ganz klar, dass der Fachkräftemangel und der Mangel an ausgebildeten jungen Menschen eines der großen Wachstumshemmnisse in Berlin seien, sagte die Wirtschaftssenatorin. Deswegen sei die geplante gemeinsame Kraftanstrengung für mehr Ausbildung ein ganz entscheidender Punkt.

Das Problem sei, Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt zusammenbringen zu müssen. Giffey wies darauf hin, dass zwar viele Jugendliche leer ausgegangen seien, allerdings auch etwa 9 Prozent der Plätze in Berlin im vergangenen Jahr nicht besetzt werden konnten. Für dieses sogenannte Mismatch müsse eine Lösung gefunden werden. „Wir müssen den jungen Leuten Angebote machen, wir müssen sie informieren, welche Möglichkeiten es gibt, über die neuen Berufsfelder“, sagte Giffey. Gerade in Zukunftsfeldern wie Berufen rund um Klimatechnologie und Solarbranche gibt es aus Giffeys Sicht viel Potenzial.

Im Rahmen des Bündnisses soll es deshalb auch um Themen wie verbesserte Berufsorientierung der Jugendlichen, mehr Möglichkeiten für praktische Berufserfahrungen in den Schulen und Qualitätssicherung in der Ausbildung gehen. dpa