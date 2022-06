Bürgermeisterin Giffey empfängt Meister Alba Berlin

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (M) empfängt Alba Berlin im Roten Rathaus. © Soeren Stache/dpa

Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat den deutschen Basketball-Meister Alba Berlin empfangen. „Berlin gratuliert seinen Albatrossen zur elften Meisterschaft in der Vereinshistorie, die das Team mit dieser fulminanten Best-of-five-Finalserie geholt hat. Zum dritten Mal in Folge den Meistertitel zu holen, noch dazu den Pokalsieg in diesem März, ist eine tolle und beeindruckende Leistung“, sagte die 44-Jährige bei dem Empfang im Roten Rathaus am Montag, „die Sportmetropole Berlin ist stolz auf Alba Berlin.

Wir freuen uns, die Mannschaft beim Meisterempfang für Alba im Roten Rathaus zu empfangen."

Alba hatte sich am Sonntag mit dem dritten Sieg im vierten Playoff-Finale bei Bayern München die dritte Meisterschaft in Folge gesichert. Das Team von Alba-Trainer Israel Gonzalez trug sich daraufhin in das Gästebuch der Stadt ein. Als Dankeschön für den Empfang revanchierten sich Trainer und Mannschaft und überreichten Giffey eine Medaille sowie das Meister-T-Shirt mit dem Aufdruck „Threepeat“ für den dritten in Serie gewonnenen Meistertitel. dpa