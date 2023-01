Bundesregierung will Lagebild zu Silvesterkrawallen abwarten

Polizeibeamte stehen hinter explodierendem Feuerwerk. © Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Zu den Angriffen auf Polizei und Feuerwehrleute in der Silvesternacht lässt das Bundesinnenministerium ein deutschlandweites Lagebild erstellen. Aus einigen größeren Bundesländern seien dafür noch keine Zahlen eingegangen, weshalb dies noch einige Tage in Anspruch nehmen könne, sagte der Sprecher des Ministeriums, Maximilian Kall, am Mittwoch in Berlin.

Berlin - Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner antwortete auf die Frage, ob die Krawalle Anlass für eine Debatte über Integrationspolitik sein sollte: „Der Kern der Debatte, um die es da bei diesem Geschehen in der Silvesternacht geht, ist ja nicht der sogenannte Migrationshintergrund oder die Forderung nach Böllerverboten.“ Vielmehr gehe es hier um einen „Angriff auf den Rechtsstaat“. Zunächst müsse das bundesweite Lagebild abgewartet werden. Man habe in der Bundesregierung entschieden, erst alles aufzuklären und sich dann zu äußern und womöglich Konsequenzen zu ziehen.

Nach Angaben der Berliner Polizei wurden nach den Krawallen in der Silvesternacht 355 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. 145 Menschen seien vorläufig festgenommen worden, hieß es, alle Verdächtigen seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen. Es seien insgesamt 18 verschiedene Nationalitäten erfasst worden. 45 der Verdächtigen sind laut Polizei deutsche Staatsbürger. dpa