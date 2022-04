Bundesweite Ausstellungsreihe ehrt Künstler Michel Majerus

Blick auf die Installation „kosuth majerus sonderborg“ neben dem Werk „Erwachet!“ im Michel Majerus Estate. © Joerg Carstensen/dpa

Mit einer bundesweiten Ausstellungsreihe 20 Jahre nach seinem Tod wollen Museen und Galerien in ganz Deutschland an das Werk des luxemburgischen Künstlers Michel Majerus (1967-2002) erinnern. Dabei soll „Michel Majerus 2022“ nach Angaben vom Dienstag in Berlin an verschiedene Werkphasen und Aspekte des unter anderem für seine Popkultur bekannten Künstlers anknüpfen.

Berlin - Eröffnet wurde das Jahr am Dienstag im Berliner Michel Majerus Estate. In dem früheren Atelier des Künstlers wird bis zum 18. März die Installation „kosuth majerus sonderborg“ gezeigt. Der US-amerikanische Künstler Joseph Kosuth hat dazu Notizen von Majerus zu seiner künstlerischen Arbeit in Leuchtschriften umgesetzt und mit Werken von Informel-Maler K. R. H. Sonderborg (1923-2008) in Beziehung gesetzt. Majerus studierte bei Kosuth und Sonderborg.

Dem frühen Werk des Künstlers widmet sich das Berliner KW Institute for Contemporary Art (22.10.-15.1.), Gemälde aus dem Jahr 1994 zeigt die Berliner Galerie neugerriemschneider (8.11.-14.1.), digitale Aspekte stehen im Mittelpunkt beim Kunstverein Hamburg (12.11.-29.1.), der Neue Berliner Kunstverein konzentriert sich schließlich auf Installationen von Majerus (17.12.-5.2.).

Zudem wollen Museen in Wolfsburg, Hannover, Bielefeld, Essen, Aachen, Köln, Bonn, Mannheim, Saarbrücken, Stuttgart, Nürnberg und München in diesem Jahr Majerus-Arbeiten aus ihren Beständen präsentieren. dpa