BVG verlängert Online-Bestellfrist für Mai-Deutschlandticket

Ein übergroßes Modell des neuen Deutschlandtickets. © David Young/dpa

Wer das 49-Euro-Ticket bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) für den kommenden Mai online kaufen will, hat dafür noch Zeit bis einschließlich 20. April. Ab diesem Tag lässt sich das Ticket für Mai nur noch in den Kundenzentren des Unternehmens vor Ort rechtzeitig ausstellen, teilte die BVG am Dienstag mit. Die Verarbeitung der Kundendaten nehme so viel Zeit in Anspruch, dass Online-Bestellungen ab dem 20.

Berlin - April nicht mehr rechtzeitig zum Mai bearbeitet werden könnten. Bislang hatte das Unternehmen die Frist bis zum 10. April angesetzt und nun um zehn Tage verlängert.

Das 49-Euro-Abo gilt ab dem kommenden Mai bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Es kann nicht nur bei der BVG, sondern auch bei allen anderen Verkehrsunternehmen in Deutschland gekauft werden. Das Ticket kostet 49 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Ansonsten verlängert es sich automatisch. dpa