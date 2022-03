BVG: Vorerst gegen steigende Dieselpreise abgesichert

Das Logo der BVG ist zu sehen. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Mehr als 1500 Linienbusse fahren durch Berlin, die meisten mit Diesel. Und der Preis dafür steigt rasant. Die BVG sieht es noch gelassen.

Berlin - Der rasante Anstieg der Dieselpreise macht den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) vorerst nicht besonders zu schaffen. „Wir haben uns über eine Preissicherungsstrategie gegen kurzfristige Schwankungen bei den Dieselpreisen abgesichert und so den Bedarf für 2022 größtenteils, für 2023 ebenfalls schon zu guten Teilen gedeckt“, erklärte ein Sprecher. „Der Krieg hat also auf die Preise kurzfristig für uns nur übersichtliche Auswirkungen.“ Die BVG beobachte die Entwicklung am Energiemarkt aber genau.

Das landeseigene Unternehmen hat eine Flotte von mehr als 1500 Bussen, die meisten davon mit Dieselantrieb. Inwiefern die hohen Spritpreise zu höheren Fahrpreisen führen, ist noch offen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg entscheidet üblicherweise im Spätsommer darüber und passt die Preise dann zum Jahreswechsel an. Energiekosten spielen dabei eine wichtige Rolle. dpa