Cannabis-Branche bereitet sich auf Legalisierung vor

Ein Mann hält einen Joint in der Hand. © Fabian Sommer/dpa/Illustration

Die Hanfbranche in Deutschland bereitet sich auf die Legalisierung von Cannabis vor. Durch die Legalisierung erlebe die Branche einen zusätzlichen Schub, teilte Nhung Nguyen, Organisatorin der Hanfmesse Mary Jane Berlin, am Mittwoch mit. „Wir merken einfach, dass Unternehmen aus ganz Europa Deutschland als lukrativen Wachstumsmarkt sehen“, sagte Nguyen.

Berlin - In diesem Jahr gebe es beispielsweise viel mehr Produkte zum Eigenanbau von Cannabis. „Diese Innovationen kommen definitiv auch durch die neusten Entwicklungen in der deutschen Cannabispolitik zustande“, sagte Nguyen. Auch gebe es oft Anfragen von sogenannten Social-Clubs, also Cannabis-Vereinen, die sich für die geplante Legalisierung verknüpfen und Tipps einholen wollen.

Das Konzept der Ampel-Koalition zur Legalisierung sieht vor, dass in Deutschland der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen straffrei sein sollen. „Nicht-gewinnorientierte“ Vereine mit maximal 500 Mitgliedern dürfen demnach gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und nur an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben.

Bei der Hanfmesse in der Arena Berlin stellen am Wochenende (23. bis 25. Juli) mehr als 300 Aussteller ihre Produkte vor. Auch Diskussionsrunden und Konzerte sind geplant. Die Veranstalter rechnen mit etwa 30.000 Besuchern und Besucherinnen. dpa