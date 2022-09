CDU-Generalsekretär Czaja sagt Hilfe beim Wahlkampf zu

Mario Czaja, Generalsekretär der CDU. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den Berliner Christdemokraten im Fall einer Neuwahl des Abgeordnetenhauses Unterstützung zugesagt. „Unser Bundesvorsitzender Friedrich Merz und ich werden den Kandidatinnen und Kandidaten der Berliner CDU dabei helfen, diese Wahl zu gewinnen“, sagte Czaja am Mittwoch dem „Tagesspiegel“. Bei einer mündlichen Verhandlung zog der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwoch nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung der Wahl in Betracht.

Berlin - Eine endgültige Entscheidung darüber steht aber noch aus.

„Die Chancen stehen gut, dass die Christdemokraten ganz Berlin erobern – zumal die Parteien der rot-grün-roten Koalition für das Wahlchaos 2021 verantwortlich sind“, sagte Czaja. „Ich sehe in der gesamten Stadt die Möglichkeit, dass die CDU Abgeordnetenhauswahlkreise gewinnt – gerade im Osten“, so der CDU-Politiker. „Die Linke ist zertrümmert, die SPD nicht präsent, die Grünen spielen dort traditionell kaum eine Rolle, und die Vertreter der AfD bleiben unseriöse Rechtsradikale.“ Regierende Bürgermeisterin ist derzeit Franziska Giffey (SPD).

Czaja war bis 2016 Sozialsenator in der rot-schwarzen Koalition, die bei der Abgeordnetenhauswahl dann keine Mehrheit mehr bekam. Bei der Bundestagswahl 2021 gelang ihm dagegen ein Coup: Überraschend gewann er ein Direktmandat im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf im Osten Berlins, zuvor lange eine Hochburg der Linken.

Czaja war zuvor bei der Aufstellung der CDU-Landesliste für die Bundestagswahl nicht zum Zug gekommen. Unmittelbar nach der Wahl hatte er die Landes-CDU für ihre Wahlstrategie öffentlich kritisiert und gefordert, die Berliner Ost-Kreisverbände der Partei stärker einzubinden. dpa