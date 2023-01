CDU-Generalsekretär: Enteignungsdebatte bremst Wohnungsbau

Teilen

Zu sehen ist Stefan Evers, Generalsekretär der CDU Berlin. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey vorgeworfen, in der Diskussion über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen keine klare Haltung zu beziehen. Evers forderte am Freitag, es müsse Schluss mit Enteignungsdrohungen sein. „Berlins Unternehmen brauchen in dieser schweren Zeit Rechtssicherheit und Planbarkeit.“

Berlin - Die Enteignungsdebatte lähme vor allem das Vorankommen beim Bau neuer bezahlbarer Wohnungen, sagte Evers. „Es bleibt das Versäumnis von Frau Giffey, diese Gespensterdebatte trotz angeblich roter Linie nicht beendet zu haben.“

Durch Enteignungen lasse sich kein zusätzlicher bezahlbarer Wohnraum schaffen und auch der Mieterschutz nicht verbessern. „Die Linke hat die Berliner lange genug verschaukelt“, sagte Evers.

Kultursenator und Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, es solle innerhalb maximal eines Jahres ein Gesetzentwurf zur Enteignung erarbeitet und verabschiedet werden, wenn die unabhängige Expertenkommission ihren Abschlussbericht mit entsprechenden Vorschlägen vorgelegt habe.

Die Berliner Linke hat für Freitag zu einem Kleinen Parteitag nach Berlin-Kreuzberg eingeladen. Dabei soll ein Sofortprogramm zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar beschlossen werden. Ein wichtiges Thema dabei ist auch die Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. dpa