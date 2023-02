CDU und Grüne in Berlin wollen weiter sondieren

Die Verhandlungsteams stehen auf dem EUREF-Campus zusammen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Wahlsieger CDU und die Grünen wollen ihre Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungsbildung in Berlin am kommenden Dienstag fortsetzen. Das kündigten die Spitzenkandidaten Kai Wegner (CDU) und Bettina Jarasch (Grüne) am Mittwoch nach der zweiten Sondierungsrunde der beiden Parteien an.

Berlin - Bei dem Treffen ging es diesmal vor allem um Verkehr, Klimaschutz sowie Wohnen und Mieten - Themen also, bei denen es viele Differenzen zwischen CDU und Grünen gibt. Wegner und Jarasch sprachen mit Blick auf diese bisher bestehenden Unterschiede, die Gespräche seien „lösungsorientiert“ gewesen.

Wegner strebt eine Zweierkoalition der CDU mit der SPD oder den Grünen an und will Regierungschef werden. Allerdings hat auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus und könnte eine Regierung bilden. In unterschiedlichen Formaten sondieren die Parteien nun seit vergangenem Freitag, um auszuloten, ob es eine Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und eine mögliche gemeinsame Regierungsbildung gibt. dpa