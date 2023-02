CDU und SPD setzen ihre Sondierungsgespräche fort

Kai Wegner (CDU, hinten, 2.v.l) und Bettina Jarasch (Grüne, r) nehmen bei den Sondierungsgesprächen auf dem EUREF-Campus. © Annette Riedl/dpa

Wer soll Berlin regieren? Die Ansichten darüber gehen auseinander. CDU und SPD versuchen erneut herauszufinden, ob es die Basis für eine Zweierkoalition gibt. Ratschläge gibt es etliche.

Berlin - CDU und SPD in Berlin haben ihre Sondierungsgespräche fortgesetzt. Gut eine Woche nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und kurz nach dem ersten Treffen am Freitag kamen die Sondierungsteams der beiden Parteien am Montagvormittag erneut zusammen. Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sagte, am Freitag sei noch eine ganze Menge offen geblieben. „Wir haben eine lange Tagesordnung. Ein paar Stunden werden es schon.“

Die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzend Franziska Giffey sagte, sie sei zuversichtlich, alles besprechen zu können, was man sich vorgenommen habe. „Wir haben etwas mehr Zeit heute.“ Am Freitag hatten die beiden Parteien rund vier Stunden miteinander gesprochen. Dabei ging es Wegner und Giffey zufolge etwa um Themen wie die von allen Parteien für nötig befundene Verwaltungsreform in Berlin, um Mobilität, bezahlbares Wohnen und innere Sicherheit.

Details der Tagesordnung für das zweite Gespräch nannten beide nicht. „Wir wollen noch mal über die soziale Dimension reden, über Themen wie Arbeit, Wissenschaft, Forschung“, sagte Giffey zumindest.

Während sich die Vertreter von CDU und SPD noch die Hände schüttelten, demonstrierte die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ in Hörweite mit Transparenten und Trillerpfeifen. Die Demonstranten fordern eine Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin. Die CDU lehnt Enteignungen entschieden ab.

Auch die SPD-Landesvorsitzende äußerte sich mehrfach skeptisch dazu. Eine vom Senat eingesetzte Expertenkommission prüft das Thema derzeit und soll im Mai ihren Abschlussbericht vorlegen. Es gilt unter Rot-Grün-Rot als schwierig. Insbesondere die Linken haben den Volksentscheid von Anfang an unterstützt. Für eine mögliche weitere Zusammenarbeit der drei Regierungsparteien könnte die Umsetzung des Volksentscheids ein zentrales Thema werden.

Die Jugendorganisation der SPD hat sich für eine Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken ausgesprochen. Erforderlich sei aber eine schonungslose Aufarbeitung, sagte die Berliner Co-Vorsitzende Sinem Tasan-Funke am Montag im RBB-Inforadio. „Wir müssen uns vor allem intern klar darüber werden, in welche Richtung die SPD Berlin sich weiterentwickeln muss.“ Nach einem historisch schlechten Ergebnis könne es nicht so weitergehen. „Wir müssen selbst wieder vorkommen mit unserer Idee von der Stadt“, so Tasan-Funke.

In die Opposition zu gehen, ist aus Sicht der Jusos aber keine Alternative: „Ehrlich gesagt herrscht bei uns Jusos keine große Oppositions-Romantik“, sagte Tasan-Funke. „Wir glauben nicht, dass diese Stadt eine bessere wird, wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sich von der Regierung zurückziehen. Berlins Fraktions- und Landeschef Raed Saleh hatte am Wochenende eine Oppositionsrolle für die SPD nicht ausgeschlossen.

Neuköllns früherer Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) hat sich dagegen gegen eine Fortsetzung der Regierung von SPD, Linken und Grünen ausgesprochen. „Frau Ex-Doktor Giffey hat mehrfach bewiesen, dass sie es mit den Regeln unserer Gesellschaftskultur nicht ganz so genau nimmt. Reicht der Teufel ihr die Hand, wird sie zugreifen“, sagte Buschkowsky der „Bild“ (Montag).

Er warnte vor den Folgen, falls die CDU als Wahlsieger ausgebootet werden sollte. „Wenn Frau Giffey und ihre Spezis sich mit solchen Taschenspielertricks an Posten und Dienstwagen klammern, zerstört sie auf lange Sicht unser System und fördert den weiteren Ansehensverlust der Politik.“

Berlins Grünen-Fraktionschef Werner Graf sagte dem „Tagesspiegel“, er sehe nach der ersten Sondierungsrunde eine „vertrauensvolle Basis“ zwischen CDU und Grünen. Es sei kein Geheimnis, dass er eine gute Beziehung zu CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner habe. Allerdings gehe es in der Politik nicht um Freundschaft, sondern darum, ob man miteinander politische Ziele wie den klimaneutralen Umbau der Stadt oder eine offene Gesellschaft erreichen könne.

Graf warnte vor einer Koalition des „kleinsten gemeinsamen Nenners“: „Die Positionen von CDU und Grünen liegen nun mal weit auseinander, deshalb kann ich die Angst der Bevölkerung verstehen, dass Schwarz-Grün genauso eine Koalition werden könnte.“

Wahlziel der Grünen war die Fortsetzung der Koalition unter grüner Führung. Wahlsieger wurde mit 28,2 Prozent allerdings die CDU. Rechnerisch gibt es für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken aber weiterhin eine Mehrheit. SPD und Grüne erhielten jeweils 18,4 Prozent, wobei die Sozialdemokraten einen hauchdünnen Vorsprung haben. Die Linke erreichte 12,2 Prozent. Mit zusammen 49 Prozent könnten die drei Parteien auch künftig in Berlin regieren.

Die SPD lud für Dienstag zu Sondierungsgesprächen mit Grünen und Linken ein. Die beiden aktuellen Koalitionspartner sagten zu. Am Mittwoch steht das Sondierungstreffen zwischen CDU und Grünen an. dpa