CDU und SPD wollen Milliarden für Klimaschutz ausgeben

Raed Saleh (SPD,l-r), Kai Wegner (CDU), Franziska Giffey (SPD) und Stefan Evers (CDU) vor der Presse. © Carsten Koall/dpa

CDU und SPD in Berlin wollen „mindestens“ fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, um den Klimaschutz in der Stadt voranzutreiben. Das teilten CDU-Chef Kai Wegner und die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Mittwoch nach Koalitionsverhandlungen mit. Geplant ist demnach ein Sondervermögen, mit dessen Hilfe beide Parteien massiv in Maßnahmen zum Klimaschutz investieren wollen.

Berlin - Wie Giffey erläuterte, soll das Geld vor allem in die energetische Sanierung von Gebäuden, in Mobilität und Verkehr sowie eine klimafreundliche Energie- und Wärmeerzeugung fließen. „Wir wissen, dass wir einen neuen Schub reinbringen müssen im Bereich des Klimaschutzes“, sagte Wegner, dessen Partei die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar gewonnen hatte. dpa