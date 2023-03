CDU und SPD wollen schnell mit Verwaltungsreform beginnen

Regierende Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey und CDU-Vorsitzender Kai Wegner sprechen bei einem Statement. © Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Die voraussichtlichen künftigen Koalitionspartner CDU und SPD wollen nach Regierungsübernahme zügig eine Verwaltungsreform angehen. Das kündigten der CDU-Vorsitzende und mögliche neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner sowie andere Politiker beider Parteien am Mittwoch nach einer weiteren Runde der Koalitionsverhandlungen an.

Berlin - „Wir sind hier angetreten (...) mit dem ganz klaren Ziel, dass Berlin an allen Stellen funktionieren muss“, sagte Wegner. Berlin brauche eine Verwaltungsmodernisierung, Behörden müssten als Dienstleister für die Bürger verlässlicher und schneller arbeiten. Geplant seien auch mobile Bürgerämter, so Wegner.

Konkret wollen beide Parteien nach Angaben von SPD-Chefin Franziska Giffey zunächst ein Gesetz erarbeiten, um die Zuständigkeiten zwischen Landes- und Bezirksebene klarer zu regeln. Künftig dürfe es kein „Behörden-Ping-Pong“ mehr geben, fügte CDU-Generalsekretär Stefan Evers hinzu. Nötig sei, sich in den Verwaltungsstrukturen von manchem Ballast zu befreien.

Die Bezirksbürgermeister sollen laut Evers gestärkt und die sogenannte gesamtstädtische Steuerung verbessert werden. Ziel müsse sein, in der Verwaltung vieles zu beschleunigen, und zwar vom Termin beim Bürgeramt bis hin zu Bauprojekten. Man wolle zunächst ausloten, was alles mit einfachen Gesetzen umgesetzt werden könne, aber wenn nötig nach Mehrheiten für eine Verfassungsänderung suchen.

Von der SPD-Idee eines sogenannten politischen Bezirksamts war bei der Einigung ebenso wenig die Rede wie von der CDU-Idee einer Direktwahl der Bezirksbürgermeister. Im Falle eines politischen Bezirksamts würden die Bezirksbürgermeister und Stadträte - ähnlich wie der Senat - mit der politischen Mehrheit in den Bezirksparlamenten gewählt. Bisher gilt hier ein Proporzverfahren mit der Folge, dass unterschiedlichste Parteien Vertreter in das Bezirksamt entsenden, und zwar unabhängig von der jeweiligen Zählgemeinschaft (Koalition) in der Bezirksverordnetenversammlung. dpa