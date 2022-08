„Chance zu überwintern“: Union freut sich auf Gruppengegner

Fans von Union Berlin feuern ihr Team mit Schals an. © Andreas Gora/dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat sich nach der Auslosung der Gruppen in der Europa League zufrieden gezeigt. „Die Gruppe D ist auf den ersten Blick sehr interessant und abwechslungsreich, es ist aber durchaus auch eine schwere Gruppe“, sagte Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert nach der Auslosung in Istanbul. Gegner werden Sporting Braga aus Portugal, der schwedische Rekordmeister Malmö FF und Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien sein.

Berlin - „Dennoch besteht für uns die Chance, in der Europa League zu überwintern. Wir werden jedes Spiel genießen und freuen uns auf die anderen Vereine“, betonte Ruhnert auch.

Allerdings qualifiziert sich nur der Gruppenerste automatisch für die K.o.-Runden, die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs. Der erste Spieltag startet am 8. September. Aufgrund der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar endet die Gruppenphase bereits am 3. November. Das Endspiel wird am 31. Mai 2023 in Budapest ausgetragen.

Auch Union-Kapitän Christopher Trimmel freut sich auf die Gegner und die Trips dorthin: „Für mich ist es eine gute Gruppe, weil die Reiseziele Belgien, Portugal und Schweden sehr schön sind.“ Besonders die Vergleiche mit dem schwedischen Rekordmeister bezeichnet der österreichische Nationalspieler als reizvoll, da zwischen Malmö und Union eine Fanfreundschaft bestehe. dpa