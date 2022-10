Charité-Ärzte am Mittwoch zu Warnstreik aufgerufen

Das Bettenhochhaus der Berliner Charité ist hinter dem Logo an der Zentralen Notaufnahme zu sehen. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Ärzte, die die Arbeit niederlegen? Das gab es an der renommierten Berliner Charité seit Jahren nicht mehr. Am Mittwoch soll es nach über zweieinhalb Jahren Pandemie-Belastungen jedoch wieder soweit sein.

Berlin - Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité sind heute zum Warnstreik aufgerufen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kündigte eine hohe Bereitschaft zur Beteiligung an - mehrere Hundert Ärztinnen und Ärzte der großen Universitätsklinik nähmen an der zentralen Warnstreik-Kundgebung (ab 9.30 Uhr)vor dem Bettenhochhaus in Mitte teil, hieß es. Ein Notdienst wird nach Gewerkschaftsangaben sichergestellt.

Hintergrund des Warnstreiks sind Verhandlungen über eine Weiterentwicklung des Haustarifvertrags. Ein Charité-Sprecher hatte zu der Warnstreikankündigung auf Anfrage mitgeteilt, dass sich die Verhandlungen durch eine Vielzahl an Themen „sehr komplex, aber konstruktiv“ gestalteten. Angestrebt werde eine gute Lösung für alle Seiten. Die Charité habe ein „differenziertes Paket mit Angeboten zu Arbeitszeit und Entlastung, Fort- und Weiterbildung, Entbürokratisierung und Gleichstellung“ vorgelegt.

Der Gewerkschaft reicht das bisherige Angebot nicht aus. Sie fordert unter anderem mehr Gehalt und mehr Planungssicherheit bei Bereitschaftsdiensten. Die Charité zählt mit konzernweit rund 21.000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern Berlins. dpa