Charles und Camilla zu Staatsbankett eingetroffen

Teilen

König Charles III. (2.v.r) und Königin-Gemahlin Camilla (2.v.l) kommen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender zu einem Staatsbankett. © Jens Büttner/dpa

Zum Ausklang des ersten Tages ihres Staatsbesuchs in Deutschland sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla am Mittwochabend am Schloss Bellevue eingetroffen. Dort stand ein Defilee und anschließend ein Staatsbankett mit rund 130 Gästen auf dem Programm.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing an der Treppe seines Amtssitzes im Berliner Tiergarten das Königspaar. Zuvor waren zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft eingetroffen - etwa die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Joachim Gauck sowie Altkanzlerin Angela Merkel. Auch Campino, Frontmann der Band Tote Hosen, ist dabei. Er erschien wie auch die übrigen Herren im Frack.

Für Charles ist der dreitägige Deutschlandbesuch die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September übernahm. Mit Camilla war er am Mittwochnachmittag in Berlin angekommen. Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten die beiden bereits am Brandenburger Tor begrüßt. dpa