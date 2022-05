Chefdirigent Eschenbach: Letzte Saison im Konzerthaus

Christoph Eschenbach, deutscher Pianist und Dirigent, im Konzerthaus Berlin. © Christophe Gateau/dpa

Chefdirigent Christoph Eschenbach (82) bestreitet in der kommenden Spielzeit seine letzte Saison am Konzerthaus Berlin. Zum Auftaktkonzert am 26./27. August stehen Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 5 und die von Renée Fleming gesungenen „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss auf dem Programm, im Juni 2023 sind Franz Schuberts „Unvollendete“ und Mozarts Requiem der Abschluss, wie die Bühne am Dienstag ankündigte.

Berlin - Auf Eschenbach folgt die international gefeierte Joana Mallwitz als Chefdirigentin.

Im Programm steht auch das zweiwöchige Festival „Aus den Fugen“. Dabei will das Konzerthaus am Gendarmenmarkt vom 14. bis 27. November zu einer Reihe musikalischer „Weltraumspaziergänge“ einladen, „die neue Perspektiven auf das große Tohuwabohu der Welt bieten“. Als besondere Gastkünstlerin (Artist in Residence) kommt die ägyptische Sopranistin Fatma Said. In einer ihr gewidmeten Woche sei sie als Mittlerin zwischen musikalischen Kulturen rund ums Mittelmeer „Unterwegs nach Ägypten“, heißt es in der Ankündigung. dpa