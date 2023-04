CL-Härtetest für Spandauer Wasserballer gegen Marseille

Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Für die Wasserballer von Spandau 04 geht es in der Champions-League-Hauptrunde in die entscheidende Phase. Am Dienstag (Schwimmhalle Schöneberg, 19.30 Uhr) empfangen die Spandauer am 11. von 14 Spieltagen den französischen Meister CN Marseille. Je vier Teilnehmertickets der beiden Achter-Gruppen werden für das Final Eight des Königswettbewerbs Anfang Juli in Belgrad vergeben.

Berlin - Spandau 04 ist mit acht Punkten auf dem Konto (2 Siege - 2 Remis - 6 Niederlagen) Fünfter der Gruppe B und sechs Zähler vom Vierten Jug Dubrovnik (Kroatien) auf dem letzten Kandidatenplatz für die Endrunde entfernt.

Damit ist klar, dass die Chancen für ein Weiterkommen nur durch gute Resultate in den drei kommenden Heimpartien gegen CN Marseille, OSC Budapest und Astralpool Sabadell und im abschließenden Auswärtsmatch bei VK Novi Beograd genutzt werden können. dpa