„Comedy for Future Festival“ will für Klimaschutz begeistern

Masud Akbarzadeh (l-r), Eckart von Hirschhausen, Dr. Pop und Kirsten Fuchs nehmen an einer Pressekonferenz des C4FF teil. © Fabian Sommer/dpa

Comedians möchten beim Festival „Comedy for Future“ erneut für den Kampf gegen den Klimawandel mobilisieren. Vom 24. bis 28. Mai wollen 40 Künstlerinnen und Künstler in der Urania für Klimaschutz begeistern - statt für Untergangsstimmung zu sorgen. „Wir brauchen wieder Lust auf Zukunft. Wir brauchen was zu lachen“, sagte Schirmherr Eckart von Hirschhausen bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin.

Berlin - Die Bandbreite von Aktionismus brauche die Straße - aber eben auch die Bühne und das Zwerchfell, sagte der Comedian weiter: „Das Zwerchfell ist der Muskel, auf dem das Herz Trampolin hüpft“. Wir brauchten diese Offenheit, dass wir wieder merken: „Ey wir können so viel gewinnen“, sagte Hirschhausen. Zum Beispiel saubere Luft in Berlin, wenn es mehr Busse und Bahnen gebe.

Teil des Programms sei in diesem Jahr wieder eine Laughparade am Brandenburger Tor, dazu sei in der Urania zum ersten Mal in diesem Jahr ein Schüler-Kongress geplant, für den sich Klassen noch anmelden können. An fünf Abenden auf der Bühne gute Stimmung verbreiten wollen unter anderem die Comedians Olaf Schubert, Hazel Brugger und Masud Akbarzadeh, Michael Mittermeier und sowie der Musikkabarettist Bodo Wartke. Das Festival fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal statt. dpa