Corona-Inzidenz in Berlin unverändert über 1000

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weitgehend unverändert geblieben. Der Wert lag am Donnerstag bei rund 1061, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. In den vergangenen sieben Tagen hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stetig um die 1000 geschwankt.

Berlin - Berlin weist weiterhin nach Hamburg den zweitniedrigsten Wert aller Bundesländer aus und liegt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von rund 1752.

Experten gehen davon aus, dass eine hohe Zahl von Fällen nicht amtlich erfasst wird. Gründe sehen sie in der Überlastung von Gesundheitsämtern und darin, dass viele Infektionen nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt werden.

Die Berliner Gesundheitsämter meldeten 9018 neu Infektionen innerhalb eines Tages. Insgesamt wurden in den zwei Jahren der Pandemie knapp 870.000 Infektionen registriert. Es kamen fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hinzu, so dass hier die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 4337 stieg. dpa