„Danke Berlin“: Kvitova triumphiert beim Turnier auf Rasen

Petra Kvitova jubelt nach dem Gewinn des ersten Satzes. © Wolfgang Kumm/dpa

Die Favoritin setzt sich beim Rasenevent auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß durch. Die Organisatoren ziehen trotz eines regenbedingten Ausfalltages ein positives Fazit.

Berlin - Am Schlusstag des Rasenturniers in Berlin boten die beiden Finalistinnen den Fans im Steffi-Graf-Stadion nochmal hochklassiges Tennis. Den Titel sicherte sich am Ende die zweimalige Wimbledon-Gewinnerin Petra Kvitova aus Tschechien durch einen 6:2, 7:6 (8:6)-Sieg gegen die kampfstarke Kroatin Donna Vekic.

„Danke Berlin“, sagte Kvitova an die Zuschauer gerichtet, „ihr wart fantastisch. Ich liebe es, auf Gras zu spielen.“ Die Weltranglisten-Neunte feierte den 31. Titel ihrer Karriere. Von den noch aktiven Spielerinnen der WTA-Tour hat nur die Amerikanerin Venus Williams (49 Titel) mehr auf dem Konto. Vekic war stolz über ihren Finaleinzug und verkündete: „Ich komme auf jeden Fall nächstes Jahr wieder.“

Im Doppel setzten sich am Finalsonntag die Französin Caroline Garcia und Luisa Stefani aus Brasilien gegen die Tschechinnen Katerina Siniakova und Marketa Vondrousova im Match-Tiebreak durch.

Am Samstag war den Fans auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Tennis satt geboten worden. Weil am Freitag wegen des Dauerregens alle angesetzten Viertelfinalspiele ins Wasser gefallen waren, wurden sie am vorletzten Wettkampftag nachgeholt und anschließend auch noch die Halbfinals durchgeführt

Der Stadionsprecher im Steffi-Graf-Stadion frohlockte über den „Super-Samstag“ - doch für die Spielerinnen war es nicht nur angenehm. Vekic zum Beispiel stand am Samstag insgesamt 3:49 Stunden auf dem Rasen. Sie sei „stolz“, aber auch „sehr müde“, sagte die 26-Jährige nach ihrem doppelten Einsatz.

Trotz des regenbedingten Ausfalltages haben die Organisatoren des mit 850 000 US-Dollar (rund 777.000 Euro) dotierten Turniers ein positives Fazit gezogen. „Wir hatten einen schwierigen Freitag mit dem Regen, aber dafür sind wir gestern mit einem mega Tennis-Tag belohnt worden“, sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner am Sonntag: „Insgesamt hat das Spielerinnenfeld das gehalten, was es mit den Namen versprochen hat.“

Zahlreiche Top-Ten-Spielerinnen hatten beim Rasenevent auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Tennis aufgeschlagen. Von der Spielerinnen-Vereinigung WTA und den Spielerinnen selbst habe es ein „sehr, sehr positives Feedback“ gegeben, sagte Rittner. Auch Veranstalter Edwin Weindorfer war zufrieden mit dem Turnier, für die Zukunft wünscht er sich aber „ein deutsches Zugpferd“. Das sei „die Aufgabe der nächsten Jahre“.

Als letzte deutsche Einzelspielerin war in diesem Jahr die Dortmunderin Jule Niemeier im Achtelfinale ausgeschieden, als die 23-Jährige beim Stand von 3:6, 5:6 gegen Vondrousova verletzt aufgeben musste. In der Auftaktrunde waren Sabine Lisicki, die bei ihrem Heimturnier dank einer Wildcard starten durfte, und Laura Siegemund gescheitert. dpa