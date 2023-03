Darts-Stars bei Premier League in Berlin gefordert

Michael van Gerwen (r) gratuliert Michael Smith zu seinem Satzgewinn mit einem Neun-Darter. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa/Archivbild

Die Darts-Stars um Englands Weltmeister Michael Smith und den niederländischen Tabellenführer Michael van Gerwen gastieren in der Premier League in Berlin. Am Donnerstagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) steht in der Arena am Ostbahnhof der neunte Spieltag des prestigeträchtigen Events auf dem Programm. Smith ist im Viertelfinale gegen den Belgier Dimitri van den Bergh gefordert, van Gerwen gegen den Waliser Jonny Clayton.

Berlin - Im letzten der vier Viertelfinals treffen die beiden ehemaligen Weltmeister Peter Wright (Schottland) und Gerwyn Price (Wales) aufeinander. Deutsche Spieler sind nicht dabei. dpa