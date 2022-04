Demo für Cannabis-Legalisierung mit 1400 Teilnehmern

Ein Teilnehmer raucht, während er auf der Demo für die Legalisierung von Cannabis. © Carsten Koall/dpa

Mehr als tausend Menschen haben in Berlin gegen das Verbot und für die gesetzliche Freigabe von Cannabis demonstriert. Die Polizei sprach am Mittwochnachmittag von rund 1400 Teilnehmern der Demonstration, die vom Brandenburger Tor zur SPD-Zentrale nahe dem Landwehrkanal zog. Im Görlitzer Park in Kreuzberg demonstrierten außerdem 50 Menschen bei einer Kundgebung mit dem Titel „Cannabis Smoke-In“.

Berlin - Auf Fotos waren Demonstranten mit Joints, also Marihuana- oder Haschisch-Zigaretten, zu sehen. Die Polizei sprach von einzelnen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, nach dem der Besitz von Drogen verboten ist.

Der 20. April ist weltweit ein Aktionstag der Marihuana- oder Haschisch-Konsumenten. In den USA lautet das Datum 4/20 - die Zahl 420 ist schon lange ein Code für den Cannabis-Konsum. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will laut Koalitionsvertrag erlauben, dass Cannabis in bestimmten Mengen und in speziellen Geschäften an Erwachsene verkauft werden kann. dpa