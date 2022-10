Demonstration: Protestler vor dem Reichstagsgebäude

Bereits vor dem geplanten Start einer von der AfD angekündigten Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung haben sich in Berlin Teilnehmer vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Etwa 100 Demonstranten hätten sich bis Mittag am Platz der Republik eingefunden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Für die AfD-Demonstration, die nach der Auftaktkundgebung durch Berlin-Mitte führen soll, sind nach Angaben der Berliner Polizei 4000 Teilnehmer angemeldet.

Berlin – Sie läuft unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst“.

Die Auftaktveranstaltung vor dem Reichstagsgebäude soll nach Angaben eines AfD-Sprechers gegen 13.30 Uhr beginnen. Dort soll unter anderem der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla sprechen. Die Co-Vorsitzende Alice Weidel sei krank und könne ihre geplante Rede nicht halten, so der Sprecher.

Der Polizei zufolge haben sich auch Gegendemonstranten bereits an verschiedenen Punkten versammelt. Eine Gegendemo in der Scheidemannstraße habe schon begonnen, sagte der Polizeisprecher am Samstagmittag. Inwieweit die erheblichen Störungen im Fernverkehr in ganz Norddeutschland, von der auch Berlin betroffen war, Auswirkungen auf die Teilnehmerzahl der geplanten Demonstrationen habe, lasse sich schwer einschätzen, so der Polizeisprecher. Der Sprecher der AfD sagte, es sei aber davon auszugehen, dass es Auswirkungen gebe. dpa