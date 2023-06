Deutsche Wasserballer bleiben im Rennen um EM-Qualifikation

Teilen

Ein Wasserball-Spieler wirft den Ball. Die DSV-Teams haben gute Chancen auf die EM-Qualifikation. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Die Wasserballer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) haben beim Qualifikationsturnier in Gzira das Schlüsselduell am Samstagabend gegen Gastgeber Malta 15:10 (3:2, 4:2, 2:3, 6:3) gewonnen. Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel reicht der DSV-Auswahl am Sonntag bereits ein Remis gegen Außenseiter Ukraine (10.15 Uhr) zum Turniersieg. Am Freitag hatte Deutschland 24:

Berlin - 3 gegen Bulgarien gewonnen. Der Turniersieger und drei der vier besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2024, die vom 3. bis 16. Januar 2024 in Netanya (Israel) stattfindet.

Die deutschen Wasserballerinnen wahrten ihre Chance auf eine EM-Teilnahme durch ein klares 32:3 (7:0, 7:3, 8:0, 10:0) gegen den internationalen Neuling Finnland ebenfalls. Allein Ungarn-Profi Belén Vosseberg war im portugiesischen Rio Maior achtmal erfolgreich. Nach der 5:13-Pleite am Freitag gegen Großbritannien kann die DSV-Auswahl mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen Portugal (11.30 Uhr) Platz zwei und damit das EM-Ticket klar machen. dpa