Deutschland gibt illegale Kunstschätze an Italien zurück

Illegal gehandelte Kunstschätze sind auf ihrem Weg zurück von Deutschland nach Italien. Kulturstaatsministerin Claudia Roth übergab am Freitag in Berlin fünf Objekte an den italienischen Botschafter Armando Varricchio. Zu den Werken gehören nach den Angaben unter anderem eine Pergamentminiatur, ein Gemälde und ein Manuskript.

Berlin/Turin - Die Pergamentminiatur von Ludovico da Romagnano war 1990 von Unbekannten als Teil eines aus dem 16. Jahrhundert stammenden Messbuchs des Künstlers aus dem Archiv der bischöflichen Kurie in Turin gestohlen worden. Einzelne Seiten, sogenannte Pergamentminiaturen, wurden herausgelöst und illegal in Deutschland zum Verkauf angeboten. Das entdeckte ein auf Kunstfahndung spezialisiertes Sonderkommando italienischer Carabinieri bei einer Online-Recherche. In Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei konnten die Seiten sichergestellt und als die vermissten Originale identifiziert werden. Nun sollen sie nach Turin zurückkehren.

„Der illegale Handel mit Kulturgütern ist ein globales Problem. Wir müssen entschlossen und auf allen Ebenen dagegen vorgehen. Dann können wir auch geschehenes Unrecht wiedergutmachen“, sagte die Grünen-Politikerin. Rückgaben seien wichtig, jede einzelne stärke und bewahre wichtiges Kulturerbe. „Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien ist ein gutes Beispiel für eine funktionierende Rückgabepraxis. Mit keinem anderen europäischen Land konnten so viele Rückgaben erzielt werden wie mit Italien“, sagte Roth. dpa