Diskussion um Abwahlanträge: Hertha-Sitzung zieht sich

Teilen

Versammlungsleiter Dirk Lentfer (M) spricht während der Begrüßung. © Soeren Stache/dpa

Die Diskussion und Abstimmung zu den Abwahlanträgen von allen sechs Präsidiumsmitgliedern von Hertha BSC dauert an. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Berliner Messehalle 20 gab es lang anhaltende, teils sehr emotionale Diskussionen und Wortbeiträge über die vorgeworfenen Versäumnisse der Führungskräfte des Fußball-Bundesligisten um Interimschef Thorsten Manske.

Berlin - Der Vizepräsident führt den Verein nach dem Rücktritt von Präsident Werner Gegenbauer interimsweise. Über jeden der sechs Anträge muss einzeln diskutiert und abgestimmt werden.

Ein neuer Präsident wird am 26. Juni bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt - unabhängig vom Ausgang der Abwahlanträge über die einzelnen Mitglieder des Führungsgremiums. Im Laufe der Veranstaltung wird auch noch ein Redebeitrag von Millionen-Investor Lars Windhorst erwartet. Zudem berichtet Geschäftsführer Fredi Bobic über die sportliche Situation nach dem in der Relegation gesicherten Klassenerhalt. dpa