„Döner-Imbiss ist kein Restaurant“ – Berliner Verwaltungsgericht drückt sich um heikle Entscheidung

Von: Anna Lorenz

Ein kurioser Rechtsstreit brachte das Berliner Verwaltungsgericht zu dem Ergebnis, ein Döner-Imbiss sei kein Spezialitätenrestaurant. Eine Entscheidung in einer viel heikleren Frage konnte die Justiz so umgehen.

Berlin – Es klingt kurios: Ein Gericht urteilt über das Wesen einer Dönerbude? Genau das geschah allerdings im Prozess vor der 14. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichtes. Dem Kläger – einem türkischen Staatsangehörigen und gelernten Koch – wurde vom deutschen Generalkonsulat in Izmir die Erteilung eines Visums versagt. Dieses habe der Mann beantragt, um in Deutschland als Spezialitätenkoch in einem Münchener Restaurant arbeiten zu können. Das Gericht hielt an der Entscheidung des Konsulats fest und vermied dadurch die Stellungnahme hinsichtlich einer heiklen Thematik.

Sonderregeln für Spezialitätenrestaurants? Hintergrund des Prozesses um Aufenthaltsgenehmigung

Um zu verstehen, worüber das Berliner Verwaltungsgericht zu urteilen hatte, muss man wissen, dass es nach deutschem Recht möglich ist, einen befristeten Aufenthaltstitel zu erlangen, wenn man als Koch in einem Spezialitätenrestaurant arbeiten wird. Hintergrund: Speisen, die ihren Ursprung in anderen Ländern haben, sollen authentisch zubereitet werden können.

Den Leitlinien der Bundesagentur für Arbeit zufolge ist dies der Fall in „solchen Restaurants, in denen landesspezifische Speisen zubereitet werden. Der Betrieb muss geprägt sein vom Angebot ausländischer Speisen, die nach Rezepten des jeweiligen Landes zubereitetet werden.“

„Wer hat‘s erfunden?“ – Berliner Verwaltungsgericht entzieht sich Frage nach Döner-Herkunft

Der Kläger musste nun also mehrere Voraussetzungen erfüllen. Zunächst müsste er fachlich zum Koch qualifiziert sein, was der Fall war. Dann müsste es sich bei der intendierten Arbeitsstelle in Deutschland um ein Spezialitätenrestaurant handeln und zuletzt müsste der Mann „Staatsangehörige[r] des Landes sind, nach dessen landestypischer Küche das Restaurant ausgerichtet ist.“

Dem Gericht stellten sich im Prozess daher gleich zwei Fragen: Ist ein Döner-Imbiss ein Spezialitätenrestaurant? Und, die heiklere Thematik von beiden: Ist der Döner eine türkische Spezialität? Ob Pizza, Pasta oder Döner, um die ursprüngliche Herkunft kulinarischer Klassiker herrscht zumeist Uneinigkeit – in diesem Streit Stellung zu beziehen, konnte das Gericht vermeiden, indem es bereits verneinte, dass der Imbiss ein Restaurant im Sinne des Gesetzes darstelle.

Wegen „to-go“-Charakter: Döner-Imbiss ist laut Verwaltungsgericht Berlin kein Restaurant

Während der Kläger vortrug, in dem Schnellrestaurant würden landestypische Traditionsgerichte nach Originalrezepten angeboten, entschied sich der Fall aus Gerichtsperspektive somit bereits an der fehlenden Restaurant-Qualität des Imbisses. Ein Restaurant sei allgemein dadurch gekennzeichnet, dass das Essen an Tischen serviert werde und man sich über die Nahrungsaufnahme hinaus dort aufzuhalten pflege.

In einem Schnellrestaurant seien die Speisen hingegen meist zum Mitnehmen gedacht, vorhandene Sitzmöglichkeiten dienten nur der Bequemlichkeit beim Essen. Auch fehle bei einem Selbstbedienungskonzept oder der Zubereitung der Speisen auf einsehbaren Flächen die Servicestruktur, die ein Restaurant auszeichne.