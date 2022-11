Doppel-Olympiasiegerin Vogel lobt Champions League

Kristina Vogel, Bahnrad-Olympiasiegerin, kommt zur Verleihung der "Goldenen Bild der Frau". © Georg Wendt/dpa

Die Doppel-Olympiasiegerin und elfmalige Bahnradsport-Weltmeisterin Kristina Vogel hat das Format der neuen UCI Track Champions League ausdrücklich gelobt. „Es ist punchy, short, total dynamisch und vor allem immer wieder überraschend. Bei vielen Großevents weiß man vorher schon, wer da gewinnen kann. Die Champions League ist unberechenbarer“, sagte Vogel am Freitag in einem Interview vor der Deutschland-Premiere der Champions League im Berliner Velodrom.

Berlin - In der neuen Serie sind die Rennformate deutlich kürzer als bei Welt- und Europameisterschaften. Zudem stehen mit Sprint, Keirin, Scratch und Ausscheidungsfahren nur vier statt üblicherweise elf Wettbewerbe im Rennprogramm. „Jede Platzierung wird direkt ausgefahren, man muss von Anfang bis Ende alles geben. Das Format vergisst nicht und lässt weniger Fehler zu“, sagte die vierfache Teamsprint-Weltmeisterin Pauline Grabosch aus Cottbus im „Tagesspiegel“.

Berlin ist nach Mallorca die zweite Station der UCI Track Champions League, die nach fünf Renntagen am 3. Dezember in London endet. Insgesamt werden 500 000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. In der Gesamtwertung liegt nach dem Auftakt in Palma Ex-Weltmeister Stefan Bötticher aus Chemnitz als Dritter im Sprint der Männer am besten. „Das Rennformat ist eine Umstellung, macht es aber auch sehr anspruchsvoll“, sagte Bötticher. dpa