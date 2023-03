Drei Verletzte nach Unfall in Berlin

Bei einem Unfall sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden, darunter eine Jugendliche. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach sei ein 20 Jahre alter Mann am Nachmittag mit seinem Auto in Berlin-Lichtenberg nach rechts in die Falkenberger Chaussee abgebogen. Dabei stieß er mit dem Auto eines 55-Jährigen und seiner 16-jährigen Beifahrerin zusammen, das auf der Hauptstraße fuhr.

Berlin - Die drei Menschen verletzten sich bei dem Unfall und kamen in Krankenhäuser. dpa