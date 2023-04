Dreikampf um Champions League: Union in Gladbach gefordert

Spieler von Union Berlin bedanken sich nach dem Spiel bei den Zuschauern. © Andreas Gora/dpa

Der 1. FC Union Berlin will zum Abschluss des 29. Spieltages der Fußball-Bundesliga den dritten Tabellenplatz verteidigen. Die Köpenicker treten am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (19.30 Uhr/DAZN) an und können zuvor schauen, wie sich ihre Konkurrenten im Kampf um einen Platz in der Champions League geschlagen haben. Der mit 50 Punkten zwei Zähler hinter Union liegende Tabellenfünfte SC Freiburg empfängt um 15.

Berlin – 30 Uhr den FC Schalke 04, zwei Stunden später tritt der Tabellenvierte RB Leipzig (51 Punkte) bei Bayer Leverkusen an.

Union-Trainer Urs Fischer kann bis auf Andras Schäfer sowie den gesperrten Paul Jaeckel aus dem gesamten Kader auswählen. Bei den bisherigen drei Gastspielen am Niederrhein gab es für Union einen Sieg, ein Remis sowie eine Niederlage. Im Hinspiel hatte Union dank zwei Toren in der Schlussphase des Spiels mit 2:1 gewonnen. dpa