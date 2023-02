Drogenhandel im großen Stil: 29-Jähriger vor Gericht

Das Schild mit der Aufschrift "Landgericht Berlin" am Eingang des Gerichts in Moabit. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Wegen Drogenhandels mit Umsätzen in Höhe von über einer Million Euro steht ein 29-Jähriger vor dem Landgericht Berlin. Er soll in 28 Fällen mit Rauschgift teilweise im zweistelligen Kilogrammbereich gehandelt haben. Laut Anklage soll er in einem Fall zudem Schusswaffen und Munition zum Verkauf angeboten haben. Ob sich der 29-Jährige zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zu Prozessbeginn am Montag zunächst offen.

Berlin - Der illegale Handel soll laut Ermittlungen über den Krypto-Messengerdienst Encrochat abgewickelt worden sein. Der 29-Jährige habe spätestens seit Ende März 2020 im Berliner Stadtgebiet Kokain, Cannabis und Haschisch „angekauft, verwahrt und gewinnbringend weiterverkauft“, heißt es in der Anklage. Für Verhandlungen mit Lieferanten und Abnehmern habe er sich eines sogenannten kryptierten Mobiltelefons des Anbieters Encrochat bedient. Er habe Taterlöse in Höhe von insgesamt knapp 1,3 Millionen Euro erlangt.

Die Kryptierungssoftware galt zunächst als nicht entschlüsselbar und war deshalb bei Kriminellen sehr beliebt. Der Polizei in Frankreich und den Niederlanden allerdings gelang es im Frühjahr 2020, die Software zu knacken. Millionen geheimer Daten wurden damals abgeschöpft. Dies führte zu zahlreichen Verhaftungen in ganz Europa. Encrochat stellte seinen Geschäftsbetrieb ein.

Für den Prozess sind sechs weitere Tage vorgesehen. Die Verhandlung wird am 23. Februar fortgesetzt. dpa